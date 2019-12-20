أخبار مصر | التعليم العالى تطلق تطبيق "ادرس فى مصر" (فيديو)

جاء ذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين، والترويج للتعليم المصرى، لجذب الطلاب الأجانب للدراسة فى مصر.

أطلقت وزارة التعليم العالى، تطبيق "ادرس فى مصر"، لمساعدة الراغبين فى الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم للتعرف على المؤسسات التعليمية الموجودة بها.

وأوضح الفيديو، الذى نشرته الوزارة، أن مصر منفردة بتعدد الثقافات التى تود مشاركتها مع الغير نحو مستقبل مشرق وتجربة إنسانية ومعرفية لا مثيل لها.

وقامت الوزارة بميكنة العمل داخل الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، وتوفير وحدة مصرفية لإنهاء كافة المعاملات المالية، وفتح فرع لمكتب الجوازات والهجرة والجنسية، فضلا عن تواجد دائم لشركة سياحة، وإنشاء موقع إلكتروني لتسجيل الطلاب عليه من هنا