أخبار مصر | "اقتصادية قناة السويس": افتتاح الرئيس للأرصفة أعطى ثقة للمستثمرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اقتصادية قناة السويس": افتتاح الرئيس للأرصفة أعطى ثقة للمستثمرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة التزمت بوعدها مع القيادة السياسية في إنهاء بعض العقود الخاصة بمشروعات المنطقة قبل نهاية العام الحالي، وتشمل ما تم مع التحالف العالمي تويوتا تسوشو وبولوريه الفرنسية وإن واي كيه لاين، والتوقيع على العقد النهائي لإقامة وتشغيل محطة دحرجة السيارات بطول رصيف ٦٠٠ متر بالأرصفة الغربية الجديدة بميناء شرق بورسعيد والتي يبلغ إجمالي طولها ٢ كيلومتر.

وأشار إلى أنها تتضمن محطة تدوير مخلفات السفن بجانب محطة بضائع عامة متعددة الأغراض وكذلك محطة دحرجة السيارات، وقال زكي إن تشغيل المحطة واستلام التحالف العالمي للرصيف سيتم عقب اعتماد مجلسي الوزراء والنواب للعقد النهائي بين الهيئة والتحالف.

وأشار رئيس الهيئة، إلى استلام المنطقة الاقتصادية الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد بطول ٥ كيلومتر والتي نفذت من خلال شركات مقاولات مصرية وتحت إشراف الهيئة الهندسية وبالتعاون مع هيئة قناة السويس.

ولفت زكي إلى أن افتتاح الرئيس للأرصفة الشهر الماضي أعطى ثقة للمستثمرين الأجانب في اهتمام القيادة السياسية بهذا المشروع القومي.