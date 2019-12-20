شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين مسعد: برلمان 2015 جاء في ظروف بالغة الأهمية.. ويجب تمثيل المرأة بنسبة 50% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان إن تحليل أداء البرلمانيات الأول والثانى والثالث فقط يرتبط ذلك بطبيعة المعلومات المتاحة، وجاء برلمان 2015 في ظروف بالغة الأهمية، فهو يمر بأزمة قد تستدعى عدم تطبيق بعض القوانين، ولإنصاف المرأة يجب أن تتوافر الإرادة السياسية، حيث أن المجتمع لم ينصف المرأة في كثير من الأحيان، ويجب أن تمثل المرأة بنسبة 50% .

وتابعت، خلال كلمتها باحتفاليه 60 عاما للمرأة تحت قبة البرلمان، التي نظمها انحاد نساء مصر من خلال اللجان المتنوعة يتم التعامل مع المؤسسات الخاصة بالمجتمع المدنى والمجالس المستقلة، بالإضافة إلى أهمية دور الرأة في تمثيل مصر ومشاركتها في الفاعليات المختلفة، وقد كانت المرأة حاضرة فيما يتعلق بقضايا المرأة والوطنى، وتقدمت المراة بعدد كبير من مشورعات التطوير الخاص بالقوانين، ومفوضية منع التمييز كأحد النصوص الملزمة للدول، وكانت النساء تحت قبة البرلمان.

وأضافت أن «هناك مشروعات متعلق بإعادة هيكلة المجلس القومى للامومة والطفولة والتابع لوزارة الصحة محاولين تحويله إلى مجلس مستقل، بالاضافة إلى مشروعات قوانين أخرى تتعلق ببعض مواد الدستو رالتى تتعلق المساواة بين الرجل والمرأة في المناصب القضائية».

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وتابعت: «تنوعت الوسائل البرلمانية التي تولت النساء الدفاع عنها المرأة كانت فاعلة فيما يتعلق بتنفيذ ما يتعلق بالدستور، العديد من الموضوعات ومشروعات القوانين الأخرى التي تم التقدم بها، مشروع قانون خاص بتغيير فقرات قانون ازدراء الأديان، وتفعيل حرية الرأى والفكر والاعتقاد، وبعض المشروعات المقدمة ذات الصلة».

وقالت «هناك العديد من مشروعات القوانين منها اقتصادى، كمحاولة تعديل الباب الخاص بالزراعة في قانون الملكية الفكرية بهدف تحقيق تعاون فيه قدر من الإنصاف بين الدول، وتم تقديم طلبات الإحاطة، خاصة بالتعليم والصحة والمستشفيات والبيئة وارتفاع الأسعار لزراعة والصناعة والدخل القومى».

وأوضحت أن تولى النساء المناصب القيادية على مستوى اللجان المختلفة،المحور الخاص بالتعاون بين المجلس والمؤسسات الأخرى، وهم أحد أنواع الشراكة بين مجلس النواب من جهة والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، اهتمام اللجان داخل المجلس بالاستماع إلى الوزراء ومشروعاتهم المختلفة، كالتربية والتعليم والمناهج والصحة.

وتابعت: «المحور الأخير هو الخاص بتمثيل البرلمان في الخارج، فالبرلمان غنى بالكفاءات النسائية في مختلف التخصصات، مما يتيح الاستعاة بالعديد من الكوادر النسائية في الخارج، فقد سافرت بعض النائبات لتمثيل مصر من اجل الدفاع عن موقف مصر بعد ثورة 30 يونيو».