شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال مبادرة «بإيدنا نجملها» للأسبوع الثاني على التوالي بالغربية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية إستمرار أعمال مبادرة بأيدنا نجملها بمدينة المحلة الكبرى التي أطلقها الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الجمعة الماضية بمدينة طنطا والتي تتضمن العمل في جميع المراكز تباعاً، وتأتى هذه المبادرة بالتنسيق بين محافظة الغربية وجامعة طنطا وحزب مستقبل وطن بمشاركة الشباب وطلاب المدارس والتي تستهدف (نظافة الشوارع برفع القمامة والأتربة- دهان البلدورات- تجميل الأسوار والميادين بالرسومات الفنية- زرعة أشجار – صيانة أعمدة الإنارة).

حيث شارك نائب المحافظ الشاب في أعمال المبادرة التي بدأت صباح اليوم بأعمال نظافة مكثفة بمدخل مدينة المحلة الكبرى وتجميل ودهان سور مستشفى الصدر والكبد بألوان علم جمهورية مصر العربية وكذا دهان الأرصفة بشارع البحر، جاء ذلك في إطار تشجيع الشباب المشاركين والتأكيد أن الجميع يعمل من أجل الإرتقاء بمستوى المحافظة في جميع القطاعات.

وعلى هامش أعمال المبادرة؛ قام نائب المحافظ يرافقه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بجولة تفقدية بحديقة الياسمين بالشعبية لدراسة إمكانية تخصيصها لتدريب ذوى الهمم الرياضة في مختلف الألعاب.

مبادرة بإيدنا نجملها

مبادرة بإيدنا نجملها

مبادرة بإيدنا نجملها

مبادرة بإيدنا نجملها

مبادرة بإيدنا نجملها

مبادرة بإيدنا نجملها

مبادرة بإيدنا نجملها

مبادرة بإيدنا نجملها

مبادرة بإيدنا نجملها

مبادرة بإيدنا نجملها

مبادرة بإيدنا نجملها

مبادرة بإيدنا نجملها

مبادرة بإيدنا نجملها

مبادرة بإيدنا نجملها