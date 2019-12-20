شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح في جولة تفقدية للخدمات بميناء حشيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عقب صلاة الجمعة، شارع علم الروم ومنطقة ميناء حشيش، يرافقه المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام، واللواء وليد المعداوى، رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، والعميد أحمد على، وكيل وزارة الإسكان، وممثلو الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية للوقوف على مقترح أعمال التطوير بعد الانتهاء من مد المرافق الرئيسية من مياه شرب وكهرباء وغيرها وجاهزية الطريق للبدء في أعمال الرصف.

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وأوضح العميد أحمد على، وكيل وزارة الإسكان، أن مقترح تطوير الطريق من منطقة مينا حشيش في اتجاه المدخل الشرقى بطول نحو 7 كم يتضمن توسعة عرض الطريق إلى 10 م في الاتجاهين وتوسعته من الجزيرة الوسطى ومراعاة مناسيب الطريق، مع عرض مقترح التصميم النهائى المتضمن لاند سكيب وتجميل الموقع وميدان مينا حشيش حضارياً بما يليق كمدخل رئيسى للمدينة من الناحية الشرقية.

بينما وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمراجعة كافة الأعمال وعدم وجود أي معوقات للإسراع في البدء في الأعمال وعرض المقايسة والمخطط الزمنى للانتهاء من أعمال التطوير ومراعاة توزيع أعمدة الإنارة على الجانبين مع وقف أي تعدٍّ على حرم الطريق.

كما وجه محافظ مطروح، العميد أحمد السنطاوى مدير إدارة المرور، بعمل الإرشادات المرورية اللازمة لتعريف المواطنين القادمين على الطريق الدولى بالمدخل الشرقى لتخفيف التكدس المرورى خاصة خلال موسم الصيف، مؤكدا أن توسعة الطريق ستعمل على انسياب الحركة المرورية مرورا من المدخل الشرقى شارع علم الروم والكورنيش وتخفيف الضغط المرورى عن منطقة وسط المدينة وشارع الإسكندرية.