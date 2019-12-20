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شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة الإمارات بهولندا تزور المركز الثقافي القبطي بأمستردام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الأنبا أرساني، أسقف إيبارشية هولندا، الأسبوع الجارى بالمركز الثقافي القبطي بأمستردام وفدا من سفارة دولة الإمارات.
ترأس الوفد السفيرة الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، سفيرة الإمارات بهولندا، وكان في استقبال الوفد أيضا كهنة كاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام.
الزيارة جاءت في إطار احتفال دولة الإمارات بعام التسامح، حيث قام الوفد أثناء الزيارة باستعراض أنشطة المركز الثقافي والالتقاء مع أطفال وشباب الكنيسة.
كما عقدت السفيرة لقاء عاما مع أبناء الكنيسة القبطية وعبرت أثناء اللقاء عن سعادتها بوجودها في المركز الثقافي القبطي وبالجو الأسري الدافئ، وتحدثت عن دور دولة الإمارات في نشر التسامح والسلام والأمان ونبذ العنف والتطرف ومبادرات ترسيخ السلام.
وقد أشارت أيضا إلى زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لدولة الإمارات عام 2014 والتي تدل على العلاقات القوية بين مصر والإمارات.
وألقى نيافة الأنبا أرساني كلمة عبر فيها عن مشاعره الفياضة بهذه الزيارة ومحبته الكبيرة لدولة الإمارات وأنها تعتبر درة العالم وأنها جوهرة جميلة ثمينة وتصنع الخير لشعبها ولكل شعوب العالم.
وفي نهاية الزيارة قامت السفيرة بتوزيع الهدايا على الأطفال بالمركز الثقافي.
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