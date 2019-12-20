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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة ونائبه يتفقدان أعمال تطوير ميدان روكسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وشدد عبد العال، على الشركة المنفذة لأعمال التطوير التى تتم تحت إشراف مديرية الطرق والكبارى بسرعة الانتهاء من الجزر الوسطى والمسطحات الخضراء وأعمال التشجير، وكذلك رفع كفاءة الرصف والإنارة، والانتهاء من أعمال الرصف طبقًا للجدول الزمنى والالتزام به مع رفع المخلفات أولًا بأول.
وأوضح محافظ القاهرة، أن تطوير ميدان روكسى يأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير ميادين العاصمة حيث شملت أعمال تطوير ميدان روكسى للحفاظ على المبانى التراثية وإعادة صيانتها وترميمها وأيضا تنظيم حركة المشاة فى الميدان لتفادى الزحام، مع عمل التعديلات المرورية اللازمة للمساهمة فى تحقيق سيولة مرورية بكافة محاور مصر الجديدة.
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