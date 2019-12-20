شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة ونائبه يتفقدان أعمال تطوير ميدان روكسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، يرافقه إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وبحضور رئيس حى مصر الجديدة، أعمال توسعة وتطوير ميدان روكسي وأعمال النظافة نتيجة أعمال التوسعة وجارى المتابعة .

وشدد عبد العال، على الشركة المنفذة لأعمال التطوير التى تتم تحت إشراف مديرية الطرق والكبارى بسرعة الانتهاء من الجزر الوسطى والمسطحات الخضراء وأعمال التشجير، وكذلك رفع كفاءة الرصف والإنارة، والانتهاء من أعمال الرصف طبقًا للجدول الزمنى والالتزام به مع رفع المخلفات أولًا بأول.

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وأوضح محافظ القاهرة، أن تطوير ميدان روكسى يأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير ميادين العاصمة حيث شملت أعمال تطوير ميدان روكسى للحفاظ على المبانى التراثية وإعادة صيانتها وترميمها وأيضا تنظيم حركة المشاة فى الميدان لتفادى الزحام، مع عمل التعديلات المرورية اللازمة للمساهمة فى تحقيق سيولة مرورية بكافة محاور مصر الجديدة.