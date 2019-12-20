المستشار محمود الشريف: نادى القضاة هو المعبر عنهم واليوم يختارون من يمثلهم

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وكان الشريف ، حضر إلى مقر دار القضاء العالى للإدلاء بصوته فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة ، التى شهدت حضورا مكثفا من القضاة ، والتى كانت قد انطلقت فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، حيث زادت نسبة الحضور من القضاة عقب صلاة الجمعة لاختيار رئيس جديد وأعضاء لمجلس الإدارة، ويستمر التصويت حتى الخامسة مساء على أن تعقد فى ذلك التوقيت الجمعية العمومية للقضاة.
وتجرى الانتخابات فى بهو دار القضاء العالي ، وذلك من خلال 16 لجنة انتخابية ، ويعقد القضاة جمعيتهم العمومية العادية عقب غلق باب التصويت.
ويخوض الانتخابات 73 مرشحا ، موزعين كالتالى، ٤ مرشحين على مقعد الرئيس، و4 مرشحين على مقعد المتقاعدين، و19 مرشحا على مقاعد النيابة، 23 مرشحاعلى مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، 23 مرشحا على مقاعد المستشارين.
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