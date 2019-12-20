شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. الوفود المشاركة بمنتدى شباب العالم تغادر مطار شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الوفود المشاركة بمنتدى شباب العالم تغادر مطار شرم الشيخ..صور.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

تعيين محمد إيهاب مشرفا فنيا لمشروع البطل الأولمبى فى رفع الأثقال

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن تعيين محمد إيهاب بطل رفع الاثقال، مشرفا فنياً للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في لعبة رفع الاثقال.

مؤسسة ألمانية تقدر بلوغ عدد سكان العالم 7.75 مليار نسمة فى بداية 2020

قدرت مؤسسة ألمانية أن يصل عدد سكان العالم فى ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة نحو 7.75 مليار نسمة، وأعلنت المؤسسة الألمانية لسكان العالم، الجمعة، أن عدد سكان العالم سيزيد بذلك بمقدار 83 مليون نسمة مقارنة بالعام السابق، وتعادل هذه الزيادة عدد السكان الحالى لألمانيا.

الوفود المشاركة بمنتدى شباب العالم تغادر مطار شرم الشيخ..صور

غادر مطار شرم الشيخ الدولي اليوم الجمعة، جميع الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم، على متن رحلات مصر للطيران الناقل الوطني للمنتدى الذي عقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة ما بين 14 حتى 17 ديسمبر الجاري.

داعية إخوانى يشبه قيادات الجماعة الإرهابية بداعرة تزنى لإخراج الصدقات

واصل الداعية الإخوانى عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، فضح قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، مشبها إياهم بالداعرة التى تمارس الرذيلة مقابل المال من أجل إخراج الصدقات.

الجيش الليبي: دمرنا أهدافاً تستعد لاستقبال القوات التركية فى طرابلس

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، نترحم على شهداء العمليات العسكرية من الجيش الليبي، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مع إبلاغهم بتحيات المشير خليفة حفتر القائد العام.

أليسون قبل نهائي مونديال الأندية: محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية

أكد البرازيلى اليسون حارس ليفربول الإنجليزى، أن النجم المصرى محمد صلاح زميله فى الريدز يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية لما يقدمه من مستوى فنى رائع.

فيديو.. دانى ألفيس نجم البرازيل يغنى بالمصرى "حلو المكان" لتامر حسنى

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نشر النجم تامر حسنى فيديو عبر صفحته الرسمية على انستجرام يجمعه بنجم منتخب البرازيل الأسبق دانى ألفيس يغنى معه باللهجة المصرية "حلو المكان"، الأغنية الدعائية لفيلم الفلوس.

المقاولون يعبر الحدود بهدف +90 ويطارد الأهلي على قمة الدوري

انتزع المقاولون العرب ثلاث نقاط ثمينة من حرس الحدود، خلال المباراة التي أقيمت على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام.

أرسنال يعلن تعيين نجمه السابق ميكيل أرتيتا مديرًا فنيًا

أعلن أرسنال الإنجليزي تعاقده مع الإسبانى ميكيل أرتيتا، مديرًا فنيًا للنادى خلفًا للمؤقت فريدى ليونبرج الذى تولى المهمة بعد إقالة أوناى إيمرى.

10صور من نشاط رئيس البرلمان 2019.. منها نشر الثقافة البرلمانية لتلاميذ الصعيد

شهد عام 2019 نشاطا ملحوظا لمجلس النواب من النواحي التشريعية والرقابية، وكان للدكتور على عبد العال رئيس المجلس نصيب كبير فى هذا النشاط، علاوة على قيادته الهادئة والوطنية للمجلس.

فرنسا تغرم جوجل 150 مليون يورو بسبب الممارسات غير التنافسية

فرضت هيئة المنافسة الفرنسية يوم الجمعة غرامة على جوجل بقيمة 150 مليون يورو (167 مليون دولار) بسبب السلوك غير التنافسى للشركة ولعدم وضوح بعض الإعلانات على صفحاتها، وفقا لما نشرته شبكة سي ان بي سي الأمريكية.

دار الإفتاء: لا يجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء(فيديو)

نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ضمن فيديوهات تنشرها للإجابة على أسئلة المتابعين، حيث خصصت الفيديو للإجابة على سؤال:"هل يجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟".

العربية: الجيش الليبي يعلن وصوله منطقة صلاح الدين قرب العاصمة طرابلس

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن قوات الجيش الليبي أعلنت وصولها إلى تخوم منطقة صلاح الدين في العاصمة طرابلس.