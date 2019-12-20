شكرا لقرائتكم خبر عن مد التصويت ساعة فى انتخابات نادى قضاة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة مد فترة التصويت لمدة ساعة واحدة، لينتهي الاقتراع في السادسة مساء.

وبدأت 16 لجنة بالانتخابات الكلية للنادي منذ صباح اليوم في استقبال الناخبين من القضاة و المستشارين للتصويت على التشكيل الجديد لمجلس إدارة النادى.

وتبدأ عقب غلق باب التصويت مباشرة عملية فرز الأصوات ، ثم إعلان النتائج.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم النادي، إن الانتخابات تمت في 16 لجنة موزعة كالآتي: المتقاعدين، نواب النقض، مستشاري النقض، رؤساء الاستئناف، نواب الاستئناف، درجة رئيس أ، درجة رئيس ب، درجة قاض، درجة وكيل ممتازة، درجة وكيل النائب العام، درجة مساعد نيابة، درجة معاون نيابة، مضيفا أن هناك بعض الدرجات بها أكثر من لجنة نظرا لزيادة عدد المستشارين بها.

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ويتنافس فى الانتخابات، 73 مرشحا ، بينهم 4 على مقعد الرئيس، 4 على مقعد المتقاعدين، 19 على مقاعد النيابة، 23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية ، 23 على مقاعد المستشارين.

وشملت قائمة المرشحين لرئاسة النادي، المستشارين، محمد عبد المحسن ، ويسري محمد عبدالكريم، وأحمد فؤاد محمد الشافعي، وشادي شلبى

وتخوض 3 قوائم أساسية انتخابات النادي، وهي؛ قائمة "تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات"، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادى المنتهية ولايته، وقائمة "وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادى، بالإضافة إلى قائمة "خادمى القضاة"، برئاسة المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادى، فيما يخوض المستشار طارق شلبى رئيس الاستئناف الانتخابات على مقعد رئيس النادى، دون وجود قائمة انتخابية.