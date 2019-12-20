شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. استكمال اجتماعات «سد النهضة» بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يُعقد، السبت، وعلى مدار يومين بالعاصمة السودانية الخرطوم، الاجتماع الثالث لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث المعنية بسد النهضة (مصر، والسودان، وإثيوبيا)، وبمشاركة ممثلى وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي؛ وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل للسد.

يأتي الاجتماع في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود وهى آليه دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.

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وأوضح بيان رسمي أصدرته وزارة الري أن الاجتماع يأتي في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الامريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضى وبرعاية وزير الخزانه الامريكية وحضور رئيس البنك الدولي في ضوء الاتفاق على عقد اربعة اجتماعات فنية ويتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.

ومن المقرر أن يستكمل الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار البيان إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول في إثيوبيا خلال الفترة (15إلى 16) نوفمبر 2019 وأيضا الاجتماع الثانى بالقاهرة خلال الفترة (2 إلى 3) ديسمبر الجاري بالإضافة إلى عقد اجتماع في 9 ديسمبر في واشنطن بحضور وزراء الموارد المائية والخارجية من الدول الثلاث بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.

ولفت البيان إلى أن اجتماعات واشنطن تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف وجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل ١٥ يناير ٢٠٢٠ في إطار السعى لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة؛ وذلك في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي.