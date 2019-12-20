شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الدقهلية»: 3 آلاف جنيه لأسرة المتوفي بحادث قطار ميت غمر و2000 للمصاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المحاسب السيد عبدالفتاح يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، صرف مساعدات مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعي لضحايا حادث قطار ميت غمر بواقع مبلغ 3000 جنيه لحالة الوفاة ومبلغ 2000 جنيه للمصاب وذلك لمن تبقي من أفراد أسرهم.

وأشار عبدالفتاح إلى أن لجنة الإغاثة توجهت، الجمعة، إلى مقر إقامة أسر المتوفين والمصابين في حادث القطار على مزلقان الصوفي بميت غمر للنظر في إمكانية صرف مساعدات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين وعددهم الإجمالي 11 شخصا.

وبحسب بيان مديرية التضامن الاجتماعي، فقد تبين أن جميع حالات الوفاة قد تم دفنها وجاري حصر المستحقين من أسرهم لصرف المساعدات المقررة طبقًا للقرار الوزاري رقم 86لسنه 2019.