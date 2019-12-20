شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبث فيديو إغلاق مزلقان الصوفي قبل حادث قطار ميت غمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بثت هيئة السكة الحديد، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لكاميرات المراقبة على مزلقان الصوفي في ميت غبر بالدقهلية يوضح الغلق الأتوماتيكي للمزلقان قبل مرور القطار، وعدد من السيارات متوقفة، وسجلت الكاميرا وضع المزلقان في الساعة 9 و22 دقيقة.

وأكد بيان للهيئة أن سيارة سوزوكى اقتحمت مزلقان الحطاب بين محطتي ميت غمر / دنديط بخط طنطا / الزقازيق«من الحارة المخالفة لاتجاه المرور على المزلقان بالرغم من أن المزلقان مطور مدنى ومزود بنظم اشارات اتوماتيكية وشغال اجراس وأنوار وعليه كاميرات مراقبة»

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وذكر البيان «ادى ذلك إلى اصطدام قطار رقم ٢٤٣ ركاب طنطا / الزقازيق بالسيارة ونتج عن ذلك عدد من الوفيات والاصابات وتهيب السكة الحديد السادة قائدي المركبات بإتباع تعليمات السلامة والأمان عند عبور المزلقانات وعبورها من الحارات المخصصة لاتجاهات المرور القانونية وعدم اقتحامها وهى مغلقة»

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، بورود بلاغ لمأمور مركز ميت غمر باصطدام قطار بسيارة ميكروباص عند مزلقان الصوفي على طريق الزقازيق- ميت غمر.

وانتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد فريد رئيس المباحث لمكان البلاغ وتبين مصرع 7 أشخاص واصابة 4 آخرين بسبب مرور السيارة اثناء عبور القطار، وارتفعت الوفيات إلى 8 بعد وفاة طفلة من المصابين.