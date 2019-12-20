شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير بـ«انتخابات القضاة» والجمعية العمومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، مد فتح أبواب التصويت لمدة ساعة، بالتزامن مع بدء انعقاد الجمعية العمومية للقضاة.

وأجريت الانتخابات اليوم الجمعة، بمقر دار القضاء العالى، وشهدت إقبالاً كثيفًا قبل إغلاق باب التصويت، في السادسة مساءً.

بدأ توافد القضاة وأعضاء النيابة العامة منذ الـ10 صباحًا، وأدى أعضاء الجمعية العمومية صلاة الجمعة داخل بهو دار القضاء، وأكد المصلون على ضرورة وحدة الصف.

وقال المستشار محمدى قنصوة، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، لـ«المصرى اليوم»، إن عدد اللجان الانتخابية 16، موزعة كالتالى: «المتقاعدين، ونواب النقض، ومستشارى النقض، ورؤساء الاستئناف، ونواب الاستئناف، ودرجة رئيس أ، ودرجة رئيس ب، ودرجة قاضٍ، ودرجة وكيل نيابة ممتازة، ودرجة وكيل النائب العام، ودرجة مساعد نيابة، ودرجة معاون نيابة»، موضحًا أن هناك بعض الدرجات بها أكثر من لجنة، نظرًا لكبر العدد.

وأكد المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم النادى، المنتهية ولايته، والمرشح لمرة ثانية على مقعد المستشارين ضمن قائمة «تكامل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات»، والتى يترأسها المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس النادى المنتهية ولايته، أن التصويت بدأ في الـ10 صباحًا حتى الـ5 مساءً، وتخلل ذلك راحة لأداء صلاة الجمعة، من الـ11 صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، موضحًا أن عملية الاقتراع تمت بمقر دار القضاء العالى، نظرًا للتوافد الكبير للقضاة وأعضاء الجمعية العمومية ويقدر عددهم بنحو 16 ألف.

وأضاف السيد، لـ«المصرى اليوم»، أن تغطية عملية الاقتراع وإعلان النتيجة بالتصوير متاحة للصحفيين، ولكن يكون حضور الجمعية العمومية مقتصرا على القضاة فقط، كونها تناقش أمورًا تخصهم ومنها ميزانية النادى.

وقال «عبدالمحسن» الذي التف حوله أعضاء قائمته، عند مدخل بهو دار القضاء العالى، لاستقبال الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم: «ربنا يولى من يصلح»، مضيفًا أنه سيدلى بتصريحات لوسائل الإعلام عقب إعلان النتائج حتى تكون الفرص متكافئة للجميع.

وكشف المستشار محمد عبده صالح، سكرتير عام النادى، المنتهية ولايته، المرشح بقائمة «تكامل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات»، أن عدد القضاة وأعضاء النيابة الذين أدلوا بأصواتهم حتى الآن، يتجاوز الـ7 آلاف، مضيفًا: «آمل أن تكتمل الجمعية العمومية».

واستقبل المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس قائمة وحدة القضاة، وأعضاء قائمته، الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية، وأبرزهم المستشار عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ورئيس قائمة الوسط، والذى تنازل عن ترشحه لرئاسة النادى لصالح «عبدالكريم».

وقال «مراد» إنه أدلى بصوته في الانتخابات لصالح رئيس «وحدة القضاة»، وانتخب جميع أعضاء الوسط، مشيرًا إلى أنه سيفصح عن رأيه بشأن الدعوى القضائية التي أقامها أمام دائرة رجال القضاء، بمحكمة النقض، لوقف سير الانتخابات، وذلك عقب إعلان النتائج النهائية.

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واستدرك قائلاً: «كنت أرى ضرورة أن تكون عملية التصويت بجميع النوادى الإقليمية بالمحافظات ليتمكن القضاة وأعضاء النيابة من الإدلاء بأصواتهم، بهدف توسيع القاعدة الانتخابية، وتكون نتائج الانتخابات معبرة عن جموع القضاة».

وأعلن «مراد» أنه اتفق مع «عبدالكريم» حال فوز الأخير برئاسة النادى، على تكوين مجلس شورى من شيوخ القضاة والمرشحين البارزين الذين لم يحالفهم الحظ للفوز، وذلك لمعاونة مجلس إدارة النادى في اتخاذ الرأى السليم للصالح العام للقضاة.

وأوضح «عبدالكريم» أنه حال فوزه سيعمل على مساواة رواتب القضاة بجميع الهيئات القضائية، وسينظر باهتمام للمشروعات السكنية، والصحية.

وقال المستشار أحمد الشافعى، رئيس نادى قضاة المنصورة، رئيس قائمة خادمى القضاة، إن الانتخابات شأن من شؤون القضاة، وقضاة مصر هبوا لإعادة بناء مجدهم، إنهم رجال أقوياء في الحق وبالله، وإن شاء الله سيظل قضاء مصر شامخًا بعدله، وحيدته عظيم بتواضعه بغير مذلة.

وحظيت المستشارة علا حسين، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المرشحة بقائمة خادمى القضاة عن مقعد المستشارين، بقبول من جانب أعضاء الجمعية العمومية باعتبارها «القاضية» الوحيدة المرشحة في الانتخابات، وقالت إنها سبق لها الترشح بالانتخابات السابقة، وكادت تنجح، معتبرةً أن رئيس القائمة يقدر دور المرأة في القضاء، لذا قررت الانضمام لـ«خادمى القضاة» باعتبار أن لديها رسالة لحفظ هيبة القضاة، وهى فخورة بذلك.

وأكد المستشار شادى طارق شلبى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، المرشح «المستقل» لرئاسة النادى، أنه يمثل تيار الشباب في الانتخابات، ويرى أن قيادة الشباب للنادى خلال الفترة المقبلة ضرورة، ويتواكب ذلك مع التيار العام للدولة، بتولي الشباب المناصب العليا، مشيرًا إلى أن شباب القضاة يستطيعون منافسة الشيوخ ويطرحون أفكارًا «خارج الصندوق».

وشهدت الانتخابات حضور المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وقاضي الإرهاب، والمستشارة مروة هشام بركات، نجلة النائب العام الراحل، والمستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل الأسبق، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، نائب رئيس الهيئة العليا للانتخابات، إنه سعيد بمشاركة القضاة، في انتخابات التجديد الكلي، فالحدث يتم كل ٣ سنوات؛ الأمر الذي يسعى إليه الأعضاء.

وأضاف الشريف، لـ«المصري اليوم»، أن القضاة يسعون لانتخاب مجلس جديد يسعى لتقدم الأفضل لقضاة مصر، من خدمات وبغير ذل.

وقبل غلق باب التصويت، حرص رؤساء القوائم الانتخابية على التقاط صور معا، تأكيدا لوحدة صف القضاة.

كان مقر النادى ومحيطه ودار القضاء العالى، شهدت إجراءات أمنية مشدّدة، بالتزامن مع انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

ووزع المرشحون ومندوبوهم البرامج الانتخابية على أعضاء الجمعية العمومية، قبل الإدلاء بأصواتهم، وعلقوا البوسترات التي تعرفهم وأعضاء القوائم الانتخابية.