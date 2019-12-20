شكرا لقرائتكم خبر عن «معا لبناء الإنسان».. ماراثون جري بمشاركة محافظ الدقهلية وألف شاب وفتاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، في ماراثون للجري تحت شعار «معا لبناء الإنسان» والذي انطلق من امام مكتبة مصر العامة وانتهى عند الصالة المغطاة بإستاد المنصورة الرياضي، بمشاركة ما يقرب من 1000 شاب وفتاة من مختلف الفئات العمرية، بحضور رياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وبدأ الماراثون بالمشى من أمام مكتبة مصر العامة، ثم تقدم المحافظ المشاركين وقرر الجري لباقى المسافة وسط تصفيق وترحاب من الشباب المشارك.

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وقال محافظ الدقهلية: «هذا المارثون هو الخطوة الأولى لبناء الإنسان المصري في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية بناء الإنسان الذي يبدأ من بناء صحته لأن العقل السليم في الجسم السليم»، موكدا أن الرياضة للجميع شباب وشيوخ ونساء وأطفال وتعطى للإنسان طاقة ايجابية ورغبة في العمل والعطاء.

ووجه «مختار» رسالة للشباب بممارسة كافة الأنشطة الرياضية للحفاظ على لياقتهم البدنية والبعد عن كل ما يضر بصحتهم ومستقبلهم، قائلا: «لن تبني الأوطان إلا بعقول وسواعد شبابها القادرين على صناعة كل ما هو مستحيل، فالرياضة أصبحت ملتقي الشعوب وووسيلة لنشر الثقافات» .

وأضاف قائلا: «نشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جهوده المتميزة في القطاع الرياضي وللعاملين بمديرية الشباب والرياضة ووجه بضرورة المتابعة المستمرة لكافة مراكز الشباب داخل المدن والاحياء وبالأخص القري والعزب من اجل تقديم خدمة رياضية جيدة للشباب وتوفير كافة الانشطة وعقد دورات تثقفيه للتوعية بالمخاطر والمؤامرات التي تتعرض لها مصر«.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يشارك في ماراثون الجري تحت شعار «معًا لبناء الإنسان»

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يشارك في ماراثون الجري تحت شعار «معًا لبناء الإنسان»

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يشارك في ماراثون الجري تحت شعار «معًا لبناء الإنسان»

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يشارك في ماراثون الجري تحت شعار «معًا لبناء الإنسان»

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يشارك في ماراثون الجري تحت شعار «معًا لبناء الإنسان»

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يشارك في ماراثون الجري تحت شعار «معًا لبناء الإنسان»

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يشارك في ماراثون الجري تحت شعار «معًا لبناء الإنسان»