شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «العليا للانتخابات»: سعيد بمشاركة القضاة في انتخابات التجديد الكلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، ونائب رئيس الهيئة العليا للانتخابات، إنه سعيد بمشاركة القضاة في انتخابات التجديد الكلي، فالحدث يتم كل 3 سنوات، وهي ما يجعل الأعضاء يسعون إليه.

وأضاف الشريف، لـ«المصري اليوم»: «القضاة يسعون لانتخاب مجلس جديد يسعى لتقديم الأفضل لقضاة مصر، من خدمات وغيرها».