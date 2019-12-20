شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «العليا للانتخابات»: سعيد بمشاركة القضاة في انتخابات التجديد الكلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، ونائب رئيس الهيئة العليا للانتخابات، إنه سعيد بمشاركة القضاة في انتخابات التجديد الكلي، فالحدث يتم كل 3 سنوات، وهي ما يجعل الأعضاء يسعون إليه.
وأضاف الشريف، لـ«المصري اليوم»: «القضاة يسعون لانتخاب مجلس جديد يسعى لتقديم الأفضل لقضاة مصر، من خدمات وغيرها».
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