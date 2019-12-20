شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار التصالح بمخالفات البناء بـ«الحوامدية»: 55 لـ150 جنيهًا للمتر السكني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك بنطاق مدينة «الحوامدية» للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والخدمية والصناعية، في حاله وجود أنشطة صناعية، وذلك وفقاً لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

وأصدر المحافظ قراراً بالقيم السعرية لمناطق مركز ومدينة «الحوامدية» والوحدة المحلية «أم خنان» والقرى التابعة للوحدة المحلية لها، وذلك للشوارع البالغة مساحتها بعرض أكبر من 12 مترا، وبعرض من 9 إلى 12 مترا، وبعرض من 6 إلى 9 أمتار، وبعرض أقل من 6 أمتار، حيث جاءت أقل قيمة في سعر المتر للتصالح السكنى 55 جنيها، وأعلى قيمة للتصالح في المتر السكنى 150 جنيها، كما جاءت أقل قيمة في سعر المتر التصالح الإدارى 80 جنيها، وأعلى قيمة للتصالح في المتر الإدارى 210 جنيهات، و115 للمتر التجارى في أقل قيمة، و300 لأعلى قيمة، و70 جنيها للمتر الخدمى كأقل قيمة وأعلى قيمة 180 جنيها للمتر الخدمى.