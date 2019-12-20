شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تهنئ الدكتور سعود الحربي لتعيينه وزيرًا للتعليم العالي بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قدم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للدكتور سعود هلال الحربي، لصدور قرار بتعيينه وزيرًا للتربية والتعليم العالي بدولة الكويت. وحصل الدكتور سعود الحربي على درجة الدكتوراة في أصول التربية من جامعة القاهرة عام 2006، عن رسالته بعنوان «صنع السياسة التعليمية في دولة الكويت في ضوء بعض التجارب العالمية».

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