شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تحتفل بعيد العلم الثلاثاء المقبل بتكريم علمائها ومفكريها وباحثيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، احتفالية الجامعة بعيد العلم السادس عشر لتكريم علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها وجوائز الجامعة في مختلف المجالات العلمية، وذلك الثلاثاء 24 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الرابعة مساءً بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وقال الدكتور محمد الخشت إن الجامعة تضم نخبة من العلماء المتميزين والمبدعين الذين رفعوا اسمها في المحافل الدولية وهو يُعد مؤشرًا قويًا على ريادة الجامعة وتفوقها، مشيرًا إلى أن الجامعة تكرس كافة إمكاناتها العلمية والبحثية لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية التي تواجهها مصر وبما يحقق الأمن القومي الشامل بمختلف محاوره الاقتصادية والعلمية والسياسية والمجتمعية، ويسهم في تخريج طلاب على أعلى مستوى.

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وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة حققت خلال العامين الماضيين تقدما كبيرًا وغير مسبوق في التصنيفات العالمية المرموقة بجهود علمائها وباحثيها المتميزين، وهو ما يعكس سعي الجامعة لتحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث والذي تركز من خلاله على التعليم والبحث العلمي وتوظيف استغلال المعرفة وربطها بالتنمية الشاملة للوطن.

ومن المقرر أن تكرم الجامعة خلال احتفالية عيد العلم السادس عشر، علمائها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة والتي بلغ عددها 90 جائزة عن عامي 2017 و2018. وقد حصدت الجامعة لأول مرة نتيجة المعايير المشددة الجديدة لترشيحاتها على 25% من جوائز الدولة لباحثيها.

وتبدأ مراسم الاحتفالية بصورة تذكارية للمكرمين أمام قاعة أحمد لطفي السيد بالقبة، يليها طابور عرض، ثم السلام الجمهوري، وتلاوة لبعض آيات من القرآن الكريم، وعرض فيلم وثائقي لجامعة القاهرة، وإلقاء كلمة المكرمين، ثم كلمة لنائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم كلمة للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لتبدأ بعدها مراسم التكريم، ثم يعقبها حفل فني للمطربة مروة ناجي.