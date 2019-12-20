شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف والمفتي يلتقيان قيادات الدعوة والأئمة ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بقيادات الدعوة وعدد من الأئمة بمقر ديوان محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، في حضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، لمتابعة سير العمل والاطلاع على أعمال تطوير وترميم المساجد وافتتاح المساجد الجديدة، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

وأكد وزير الأوقاف، خلال اللقاء، أنه حريص مع مفتى الجمهورية على مشاركة أهالى بورسعيد عيدهم القومى، ومشاركة الجماهير أعيادهم القومية، مشيراً إلى أن محافظة بورسعيد لها تاريخ باسل ووطنى لا يمكن أن ننساها، مطالبا الشباب بدراسة تاريخ وطنهم، وأن عقيدة جيش مصر دفاعية ولا تنازل عنها، وأن بورسعيد تشهد نقلة خطيرة.

وأوضح الوزير أن الاحتفال بالأعياد الوطنية واجب لأنه تذكير بالنصر في الدفاع عن الوطن، حيث لم نكن معتدين في يوم من الأيام والاحتفال هو احتفال بأيام الله، مشددًا على تطوير البرامج وتقديم الخدمات وجهد القيادة السياسية وتحقيق التنمية الشاملة وما يشهده الوطن ما يدعو الجميع للعمل والعطاء.

وأوضح وزير الأوقاف أن مسجد بور فؤاد وهو مسجد ضخم تكلف 4 ملايين و600 ألف وسيتم افتتاحه قريبا وإطلاق مسابقة المحافظة من هذا المسجد.

كما هنأ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، محافظ بورسعيد والمحافظة بعيدها القومى وبهذه المناسبة الوطنية والبطولة الباسلة لأهالى بورسعيد.

وأكد مفتى الجمهورية أننا نشهد معركة حقيقية على أرض الواقع من خلال المشروعات العملاقة ومنها مشروع التامين الصحى، قائلاً: «مصر تتقدم بهذا الجهد وتمكين الشباب»، داعيا إلى ضرورة مساندة الجيش والشرطة بكل قوة في حربهما ضد جماعات التطرف والإرهاب حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والرخاء.

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وأهدى وزير الأوقاف، محافظ بورسعيد مصحفا في ختام كلمته، مقدما التهنئة للمحافظ وأهالى بورسعيد بمناسبة العيد القومى للمحافظة.

وافتتحت وزارة الأوقاف 3 مساجد كبرى بمحافظة بورسعيد، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي، في الذكرى 63 لانتصار المقاومة الشعبية على العدوان الثلاثى وهى: مسجد الهادى بمنطقة السلام حى الضواحى، حيث ألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة به، ومسجد القاصدين بحى العرب وأدى خطبة الجمعة به الدكتور كمال محمد سيف، مدير عام المتابعة الفنية بالوزارة، ومسجد الرحمن بقرية المناصرة وألقى خطبة الجمعة به الدكتور محمد محمود خليفة.

وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة في مسجد السلام ببورسعيد، بحضور مفتى الجمهورية والمحافظ، وقال وزير الأوقاف: يحضرني قول الحجاج بن يوسف الثقفي: إياكم واهل مصر، احذروا غضبهم في ثلاث: أرضهم ونسائهم ودينهم ولو اقتربتم من أرضهم لحاربتكم صخور جبالهم، وأضاف وزير الأوقاف وازيد على الحجاج واقول إياكم وبرهم وبحرهم وأرزاقهم، كانت مصر مقبرة الغزاة والطامحين كما جري في بورسعيد وغيرها من ملاحم البطولة والمقاومة، مؤكداً أن بورسعيد شهدت ملحمة من ملاحم البطولة قدمها شعبها.

وتحدث الوزير في الجزء الأول من خطبة الجمعة تحت عنوان «حقوق الشباب وواجباتهم» سرد فيها الإشارات القرآنية عن الشباب والأحاديث النبوية التي تتحدث عن ضرورة استثمار هذه المرحلة في الخير والعطاء.

وقال إن جيشنا دفاعى يحول الأرض نارا تحرق المعتدين، والمصريون أول من يلبون نداء الوطن، مطالبا الشباب بعدم التنكر لوالديه اللذان ربياه ولوطنه الذي نشأ فيه ولمجتمعه الذي عاش فيه.

وأضاف الوزير أن قوى اليوم هو ضعيف الغد، وهذه سنة الله في الكون، ويجب على كل منا أن يراعى ذلك في الوفاء بحقوق وجميل الآخرين، مشيراً إلى ضرورة توقير الكبار والعلماء، حيث إن الشباب في مرحلة عطاء يجب أن يغتنموها لان الشباب لا يدوم، وقد جعل الله الشباب قوة وبناء يستحقون القيام بالمهام.

وأكد وزير الأقاف أن الدولة تعمل بكل طاقتها لتمكين الشباب، ولذلك «يا شباب عليكم حقوق للدولة فالحق مقابل الواجب»، لافتاً إلى أن دور الشباب وواجبهم هو الدفاع عن الوطن، مضيفاً: «مصر كانت على مدار التاريخ مقبرة للغزاة، حيث إن عقيدة القوات المسلحة عقيدة دفاعية لا تعرف الجور والبغى، أما إن تعرضت مصر للخطر فمصر نار تحرق من يقترب منها».