شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة ألمانية تقدر بلوغ عدد سكان العالم 7.75 مليار نسمة فى بداية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدرت مؤسسة ألمانية أن يصل عدد سكان العالم فى ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة نحو 7.75 مليار نسمة، وأعلنت المؤسسة الألمانية لسكان العالم، الجمعة، أن عدد سكان العالم سيزيد بذلك بمقدار 83 مليون نسمة مقارنة بالعام السابق، وتعادل هذه الزيادة عدد السكان الحالى لألمانيا.

وبحسب بيانات المؤسسة – التى نقلتها "العين الإخبارية" عن وكالة الأنباء الألمانية - ففى كل ثانية يولد 2.6 إنسان جديد فى المتوسط، وذلك بعد طرح عدد حالات الوفاة من المواليد، وتتوقع المؤسسة أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة بحلول عام 2023.

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وأشارت المؤسسة إلى أن خصوبة النساء فى أفريقيا تبلغ حاليًا فى المتوسط 4.4 طفل لكل امرأة، بزيادة قدرها طفلان مقارنة بالمتوسط العالمى (2.4 طفل لكل امرأة)، وبحسب توقعات حديثة للأمم المتحدة، سينمو عدد السكان فى أفريقيا من 1.3 مليار نسمة حاليا إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، فيما تهدف المؤسسة التنموية النشطة على مستوى العالم إلى الإسهام فى تنمية سكانية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.