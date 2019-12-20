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الوفود المشاركة بمنتدى شباب العالم تغادر مطار شرم الشيخ..صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار شرم الشيخ الدولي اليوم الجمعة، جميع الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم، على متن رحلات مصر للطيران الناقل الوطني للمنتدى الذي عقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة ما بين 14 حتى 17 ديسمبر الجاري.

 

وقامت فرق عمل مصر للطيران بالتعاون مع سلطات مطاري القاهرة الدولي وشرم الشيخ الدولي، بتسهيل إنهاء إجراءات الركاب المسافرين، على متن رحلات الشركة الوطنية في مطار شرم وحتى انهاء إجراءات سفرهم إلى دولهم من خلال مطار القاهرة.

 

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وشهد جناح مصر للطيران الدعائي والتسويقي في منتدي شباب العالم المقام إقبالا كبيرا من المشاركين بالمنتدي منذ انطلاقه للاستفسار عن خدمات مصرللطيران وتعديل ومراجعة حجوزاتهم علي رحلات مصرللطيران الدولية والداخلية.

 

 

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