شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: دمرنا أهدافاً تستعد لاستقبال القوات التركية فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، نترحم على شهداء العمليات العسكرية من الجيش الليبي، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مع إبلاغهم بتحيات المشير خليفة حفتر القائد العام.

وأشار المسمارى، إلى أن هناك تطورات على المستوي العسكري والسياسي والأمني في ليبيا، وفجر اليوم أصدرنا بياناً خاص بالعمليات يشرح ما قامت به الجيش الليبي من عمليات عسكرية، وكذلك تحذير الميليشيات.

وأضافت المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أن الجيش الليبي رصد اهدافا تهدد الامن في مصراته، وحذرنا من خطورتها ولا زالت العمليات العسكرية مستمرة حتى الساعة، وما تم الليلة هو استهداف مخازن الذخيرة وغرفة عمليات للميليشيات، مشيراً إلى أنه تم استهداف الميليشيات بعدد كبير من الغارات، حيث أن الهدف من الغارات هو شل قدرات الجماعات المسلحة لأن تهيئ في مصراته وطرابلس من أجل أن تستقبل هذه المناطق القوات التركية، لأننا نرفض الغزو التركي وسنواجه بكل قوة.