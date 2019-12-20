شكرا لقرائتكم خبر عن 10صور من نشاط رئيس البرلمان 2019.. منها نشر الثقافة البرلمانية لتلاميذ الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عام 2019 نشاطا ملحوظا لمجلس النواب من النواحي التشريعية والرقابية، وكان للدكتور على عبد العال رئيس المجلس نصيب كبير فى هذا النشاط، علاوة على قيادته الهادئة والوطنية للمجلس.

وحرص رئيس على استقبال رؤساء دول فضلا عن رؤساء برلمانات وشخصيات دولية مسئولة، ليس هذا فحسب بل حرص على استقبال تلاميذ من صعيد مصر، علاوة على لقاءاته للمصريين الذين تبوأ مناصب عالمية.. وفى السطور التالية نبرز 10 صور للدكتور على عبد العال نكشف فيها نشاطه.

على عبد العال يستقبل تلاميذ مصرية

حرصا على نشر الثقافة البرلمانية بين شباب مصر لاسيما طلاب المدارس والجامعات، رحب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشباب عدد من الجامعات والمدارس، خلال إحدى الجلسات العامة لمجلس النواب، وقال إنه يحضر خلال الجلسة العامة اليوم مجموعة من طلاب وطالبات جامعة مصر الدولية، وكلية الحقوق جامعة القاهرة، موضحا أن "هذا تقليد لأول مرة فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، نشر الثقافة بين الطلاب ووصولها صعيد مصر الجوانى".

عبد العال لرئيس المجر: مصر تواجه الإرهاب بشكل شامل لا يقتصر على الحل الأمنى

حرب مصر على الإرهاب لا يتقصر على الحل الأمنى فقط، هذا ما أكده الدكتور على عبد العال خلال استقباله يانوش أدير رئيس جمهورية المجر والوفد المرافق خلال زيارته الرسمية لمصر.

وأشار "عبد العال إلى التاريخ الطويل من علاقات الصداقة الراسخة الضاربة في جذور التاريخ بين مصر والمجرعلى كافة المستويات والتى تعود إلى 90 عاماً.

عبد العال فى جلسة عامة لمجلس النواب

يحرص الدكتور على عبد العال خلال الجلسات العامة التعبير بكلمات رقيقة فضلا عن الاشارات بيده خلال إدارته لجلسة العامة وتوجيه الرسائل سواء لأجهزة الدولة أو لنواب

على عبدالعال يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتى

فى شهر مارس الماضى استقبل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النوابمرزوق على الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتى، وفى مستهل اللقاء، رحب الدكتور على عبدالعال بالضيف الكويتى، مشيدا بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتقدير مصر حكومة وشعبا لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة لدوره الداعم والبناء الذى يقوم به تجاه مصر وقضايا الأمة العربية.

عبدالعال لغادة والي: بصماتك واضحة فى إنجازات الوزارة خلال فترة توليكى المسئولية

حرص الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب على استقبال غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق بمكتبه، وقدم لها لها التهنئة على اختيارها لشغل منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، متمنياً لها التوفيق والسداد في مهمتها الجديدة، معربا عن ثقته الكاملة في أنها ستكون خير من يقوم بهذه المهمة على الوجه الأكمل، واعتبر أن هذا المنصب سيضيف الكثير إلى رصيد الدبلوماسية المصرية في أهم منظمة دولية.

ومن أهم ما قاله لها أن بصماتها على الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة كانت واضحة وتعكس الكثير من الجهود التي بذلت من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين البسطاء,

رئيس جمهورية ألبانيا يزور مجلس النواب المصرى

زار الرئيس الألبانى، إلير ميتا، مقر مجلس النواب، حيث كان فى استقباله الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وأكد على عبد العال خلال استقباله رئيس البانيا أن هذه الزيارة هى إضافة وإثراء للعلاقات القوية الموجودة بالفعل بين البلدين على المستويات كافة، وتعتبر زيارة تاريخية تشهد تدشين جمعية الصداقة البرلمانية بين برلمانى البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات البرلمانية بين البلدين تشهد هى الأخرى تزايدا لمصلحة البلدين وشعبيهما، مؤكدا على أن جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين سوف تعمل جاهدة بغية دفع هذه العلاقات إلى آفاق أوسع وأرحب بما يتناسب وحجم وثقل البلدين فى محيطهما.

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7 على عبد العال يودع رئيس البرلمان القبرصى فى مطار القاهرة

بعدما زار ديميتريس سيلوريس رئيس برلمان قبرص، مصر خلال أعمال القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي استضافها مجلس النواب المصري، حرض الدكتور على عبد العال على توديعه بمطار القاهرة.

يستقبل رئيس لجنة المؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصيني

فى نوفمبر الماضى استقبل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وانج يانج رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (الغرفة التشريعية الثانية بالبرلمان الصيني) وقد جرت جلسة مُفصلة من المباحثات بين الجانبين أعقبها إقامة مأدبة عشاء داخل البهو الفرعوني.

وأشار عبد العال أن كلا البلدين يقتسمان تاريخاً حضارياً لطالما أضاف للإنسانية وكان مصدر إلهام لها.

مصر حققت الكثير من التقدم في خطوات الحوكمة والإدارة الرشيدة

خلال استقباله إبراهيم جمبارى رئيس لجنة الشخصيات البارزة التابعة للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء أكد على عبد العال على أن مصر حقتت الكير من التقدم فى خطوات الحوكمة والإدارة الرشيدة.

10 – على عبد العال صياغة التعديلات الدستورية

فى شهر إبريل الماضى، بذل الدكتور على عبد العال جهود قوية من خلال رئاسته اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة مشروع تقرير اللجنة التشريعية عن التعديلات الدستورية،