شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. مؤتمر صحفى للمتحدث العسكرى الليبى للحديث عن تطورات عملية تحرير طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المتحدث العسكرى الليبى اللواء أحمد المسمارى مؤتمر صحفى، بعد قليل، للحديث عن تطورات الأوضاع العسكرية الراهنة فى ليبيا وخاصة عملية تحرير طرابلس. ويكشف المسمارى فى المؤتمر الصحفى آخر مستجدات المشهد العسكرى الراهن فى محاور القتال بالعاصمة طرابلس، وموقف القيادة العامة من نية تركيا إرسال قوات إلى العاصمة لحماية ميليشيات طرابلس.

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