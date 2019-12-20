شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تغرم جوجل 150 مليون يورو بسبب الممارسات غير التنافسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت هيئة المنافسة الفرنسية يوم الجمعة غرامة على جوجل بقيمة 150 مليون يورو (167 مليون دولار) بسبب السلوك غير التنافسى للشركة ولعدم وضوح بعض الإعلانات على صفحاتها، وفقا لما نشرته شبكة سي ان بي سي الأمريكية.

تأتى الغرامة فى الوقت الذى تحافظ فيه فرنسا ودول أوروبية أخرى على مستويات عالية من التدقيق في كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل جوجل وفيس بوك وأبل وأمازون، والتى تنتقد غالبًا بسبب مدفوعاتها الضريبية المنخفضة نسبيًا.

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يذكر أن شركة جوجل وافقت في سبتمبر على دفع ما يقرب من مليار يورو للسلطات الفرنسية لتسوية تحقيق بشأن قضايا الاحتيال المالي التي بدأت قبل أربعة أعوام.

كما واجهت جوجل وهي أكبر محرك بحثي على الانترنت تدقيق متزايد بشأن المحتوى الذي تدعمه في نتائج البحث والاعلانات الممولة.