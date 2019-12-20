شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء رى مصر والسودان وأثيوبيا يستكملون مفاوضات سد النهضة بالخرطوم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى أنه سيتم عقد الاجتماع الثالث لمفاوضات سد النهضة غدا السبت ولمدة يومين فى الخرطوم، لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث ( مصر ،السودان، أثيوبيا )وبمشاركة ممثلى وزارة الخزانة الأمريكية و البنك الدولي وذلك لإستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

ويأتى عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في العاصمة الامريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضى وبرعاية وزير الخزانه الامريكية وحضور رئيس البنك الدولي في ضوء الاتفاق على عقد اربع اجتماعات فنية ويتخللهم اجتماعين بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية، ومن المقرر ان يستكمل الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول في اثيوبيا خلال الفترة ( 15-16) نوفمبر 2019 وأيضا الاجتماع الثانى بالقاهرة خلال الفترة ( 2- 3) ديسمبر الجاري بالإضافة إلى عقد اجتماع يوم 9 ديسمبر في واشنطن بحضور وزراء الموارد المائية والخارجية من الدول الثلاث بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.

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الجدير بالذكر أن الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير 2020 في اطار السعى لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول الى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك في اطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى.

وايضاً في اطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود وهى آليه دولية متعارف عليها في اداره احواض الانهار المشتركة.