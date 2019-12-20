شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الافتتاح الرسمى لقسم شرطة حدائق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن قسم شرطة حدائق أكتوبر المنشأ حديثا، سيتم افتتاحه رسميا يوم 25 يناير القادم، بحضور عدد من القيادات الأمنية.

أضاف المصدر أن قسم حدائق أكتوبر الذى تم اخيار الرائد طارق مدحت رئيسا لمباحث القسم، والعميد خالد الرفاعى فى منصب مأمور القسم، خلال حركة التنقلات التى اعتمدها اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، وتم الإعلان عنها الثلاثاء الماضى، تم تجهيز قوة التشغيل الخاصة به، من ضباط وأفراد، أصحاب خبرة، منهم النقيب محمد سمير القادم من فرقة مباحث أكتوبر، والنقيب عمر أكرم القادم من فرقة مباحث أول أكتوبر، والنقيب محمد عادل عمران القادم من إدارة تأمين أكتوبر.

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وقال المصدر الأمنى، إن إنشاء قسم شرطة حدائق أكتوبر، يأتى ضمن خطة لإنشاء عدد من أقسم الشرطة تابعة لمديرية أمن الجيزة، منها إنشاء أقسام شرطة رابع أكتوبر، وحدائق الأهرام، وحدائق أكتوبر ثان.