شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج أولى دفعات "الصيدلة الإكلينيكية" لتدعيم "التأمين الشامل" و"المبادرات الصحية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، بتخريج الدفعة الأولى من الصيادلة من برنامج التعليم الطبي المستمر في مجال الصيدلة الإكلينيكية، بهدف دعم منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والمبادرات الرئاسية المختلفة بكوادر صيدلية مُدربة على أحدث الاتجاهات العالمية في مجال الخدمات الصيدلية.

وجه الدكتور رامي ألبير نائب مدير المعهد القومي لتدريب الأطباء، التابع لوزارة الصحة والسكان، الشكر لوزير الصحة على حرصها الدائم على التدريب والتعليم الطبى المستمر لأعضاء الفريق الطبى.

وقال إن التدريب حضره 350 صيدلي من كافة أنحاء الجمهورية، وأنهم استلموا شهادات معتمدة بعد خضوعهم للتدريبات المتقدمة التي عُقدت تحت إشراف الدكتور محمد إسماعيل حامد، وهو أحد القامات المصرية في مجال الصيدلة الإكلينيكية.

وأضاف أن الصيادلة المتدربين خاضوا تدريبات لمدة 130 ساعة تدريبية على مدار السنوات الثلاث الماضية، بدأت في شهر ديسمبر 2016.

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وأوضح أن الدفعة الأولى شهدت حضور متدربين من 10 محافظات على مستوى الجمهورية، هي كلاً من القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وطنطا، والمحلة، والمنصورة، والشرقية، والمنيا.

وقال د. محمد إسماعيل حامد أستاذ الصيدلة الإكلينيكية، والمشرف على التدريب، إن التدريب استمر على مدار أكثر من عامين، وتتضمن معلومات مكثفة عن الصيدلة الإكلينيكية، زادت من خبرات الصيادلة الذين تلقو التدريب.

وأوضح أن الصيدلة الاكلينيكية، تؤهل الصيدلي لأن يكون شريك للطبيب في الوصفة العلاجىة ويكون هو المرجع والخير الدوائي بالمستشفى.

وأضاف، أن التدريب سيُسهم بشكل فعال في تجهيز عدداً من الكوادر الصيدلية للعمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في المحافظات التي يعملون بها، وذلك في إطار التوجهات الصيدلية العالمية الحديثة بالاعتماد على "الصيدلة الإكلينيكية"، كما ستُسهم بالارتقاء بمستوى الصيادلة الملتحقين بتلك الدورات، والصيادلة العاملين بمختلف المبادرات الصحية الرئاسية التي تعمل وزارة الصحة والسكان على تنفيذها في المرحلة المقبلة.