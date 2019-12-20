البيئة تنظم ورشة عمل لتعزيز الشراكة مع اليونسكو للتعريف بمحميات المحيط الحيوى

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وتناولت الورشة اهداف واجراءات برامج اليونسكو لمواقع المحيط الحيوي والجيوبارك وبرنامج عرب ماب بالدول العربية، وتجسيد الشراكة الوطنية لبناء شبكات العمل للمواقع، وتقييم مدى جاهزية الدول الاعضاء للإدارة الفعالة للمواقع.
ويعد الهدف من اعلان تلك المناطق سواء مواقع جيوبارك أو محيط حيوي هو خدمة السكان المحليين وادراج المواقع على خريطة السياحة العالمية، حيث تقوم وزارة البيئة بتنفيذ دورات تدريبية لرفع كفاءة السكان المحليين لتلك المواقع لتوفير فرص عمل وتحسين الحالة المعيشية لهم، بما يساعد على صون الموارد الطبيعية بها وللحفاظ على استدامتها.
وأشارت الورشة إلى أن مصر لديها خطة لإعلان عدد من مواقع التراث العالمي خلال الفترة القادمة والمدرجة بالقائمة المؤقتة، كما تحتوي مصر على عدد من مواقع المحيط الحيوي والجيوبارك تسعى للعمل على اعلانها مستقبلا.
جدير بالذكر، ان محميات المحيط الحيوي هي المحميات التي تضم سكان مجتمع محلي وتحوي تنوعا بيولوجيا وفي مصر تعد محميتي العميد ووادي العلاقي من محميات المحيط الحيوي المعلنة، بينما مناطق الجيوبارك هى مناطق ذات تراث جيولوجى ذو أهمية خاصة من حيث الندرة والجاذبية الجمالية يمكن دعم السكان المحليين بها من خلال مساعدتهم على تنفيذ انشطة بيئية واقتصادية متعلقة بجيولوجية الموقع.
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