شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تنظم ورشة عمل لتعزيز الشراكة مع اليونسكو للتعريف بمحميات المحيط الحيوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة البيئة ورشة عمل بعنوان تعزيز الشراكات الوطنية في مجال التعريف بمحميات المحيط الحيوي والمنظور العالمي للحدائق الجيولوجية (جيوبارك)، التابعة لليونسكو، فى مصر، وذلك تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وبالتنسيق مع المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر بهدف توثيق العمل المشترك والتعريف بالمفاهيم الخاصة بمواقع اليونسكو للتراث الطبيعي والجيوبارك وعرض خطط الإدارة واجراءات الاعلان عن المواقع وتقييمها.

وتناولت الورشة اهداف واجراءات برامج اليونسكو لمواقع المحيط الحيوي والجيوبارك وبرنامج عرب ماب بالدول العربية، وتجسيد الشراكة الوطنية لبناء شبكات العمل للمواقع، وتقييم مدى جاهزية الدول الاعضاء للإدارة الفعالة للمواقع.

ويعد الهدف من اعلان تلك المناطق سواء مواقع جيوبارك أو محيط حيوي هو خدمة السكان المحليين وادراج المواقع على خريطة السياحة العالمية، حيث تقوم وزارة البيئة بتنفيذ دورات تدريبية لرفع كفاءة السكان المحليين لتلك المواقع لتوفير فرص عمل وتحسين الحالة المعيشية لهم، بما يساعد على صون الموارد الطبيعية بها وللحفاظ على استدامتها.

Advertisements

وأشارت الورشة إلى أن مصر لديها خطة لإعلان عدد من مواقع التراث العالمي خلال الفترة القادمة والمدرجة بالقائمة المؤقتة، كما تحتوي مصر على عدد من مواقع المحيط الحيوي والجيوبارك تسعى للعمل على اعلانها مستقبلا.

جدير بالذكر، ان محميات المحيط الحيوي هي المحميات التي تضم سكان مجتمع محلي وتحوي تنوعا بيولوجيا وفي مصر تعد محميتي العميد ووادي العلاقي من محميات المحيط الحيوي المعلنة، بينما مناطق الجيوبارك هى مناطق ذات تراث جيولوجى ذو أهمية خاصة من حيث الندرة والجاذبية الجمالية يمكن دعم السكان المحليين بها من خلال مساعدتهم على تنفيذ انشطة بيئية واقتصادية متعلقة بجيولوجية الموقع.