شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنجيلية يستقبل وفدًا من مجلس كنائس الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، صباح اليوم، الجمعة، الدكتورة ثريا بشعلاني، أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط، في مقر الهيئة القبطية الإنجيلية، والوفد المرافق لها؛ جرجس صالح، الأمين العام الفخري للمجلس، والأب غابريال هاشم، مدير دائرة الشؤون اللاهوتية والعلاقات المسكونية بمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس رفعت فكري، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، وأوغيت سلامة، مدير دائرة التواصل والعلاقات العامة بمجلس كنائس الشرق الأوسط.

وقال رئيس الإنجيلية خلال اللقاء: "إننا نسعى دائمًا إلى الوحدة بين الكنائس، والتي تعني لنا الكثير في تعزيز الإيمان المسيحي وخدمة شعب الكنيسة في مصر، ونهدف دائمًا إلى العمل على بناء وتعزيز روح العيش المشترك بسلام ومحبة الكلمة والفعل، كما جاء في الإنجيل وكلمات السيد المسيح له المجد.

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شارك في اللقاء القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والأستاذة سميرة لوقا، رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات.