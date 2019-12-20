شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنجيلية يستقبل وفدًا من مجلس كنائس الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر
وقال رئيس الإنجيلية خلال اللقاء: "إننا نسعى دائمًا إلى الوحدة بين الكنائس، والتي تعني لنا الكثير في تعزيز الإيمان المسيحي وخدمة شعب الكنيسة في مصر، ونهدف دائمًا إلى العمل على بناء وتعزيز روح العيش المشترك بسلام ومحبة الكلمة والفعل، كما جاء في الإنجيل وكلمات السيد المسيح له المجد.
شارك في اللقاء القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والأستاذة سميرة لوقا، رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات.
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