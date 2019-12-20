استجواب برلماني لوزير الصناعة بشأن إغراق السوق بالمنتجات التركية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إنه تقدم باستجواب للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه لوزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، بشأن إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية دون جمارك، واستيراد المخلفات الصلبة والبلاستيكية والمطاط بكل أشكالها دون موافقة البيئة.

وقال "الغول" في بيان اليوم الجمعة، إن السوق المصرية في معزل عما يحدث في تركيا إذ تداوي الأخيرة جروحها الاقتصادية على حساب الصناعة الوطنية المصرية، بإغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية مستفيدة من انخفاض العملة هناك، بجانب الاتفاقية التجارية الموقعة معها والتي بمقتضاها تدخل واردتها لمصر دون جمارك ولذلك ليس من الحكمة السكوت على ذلك، حسب قوله.

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وأضاف الغول، أن وزير التجارة أصدر قرارًا تم الإعلان عنه بشأن السماح باستيراد المخلفات الصلبة والبلاستيكية والمطاط بكل أشكالها دعما لمصانع الورق بناء على مكاتبة وموافقة وزيرة البيئة وهي الخردة ومخلفات البلاستيك والمطاط أو مخلفات المواد المتبلمرة وهي نفايات خطرة كان محظور استيرادها من خارج مصر، وقد حظرتها بالفعل دول عديدة من بينها السودان.

وقال النائب، إنه في دور الانعقاد الماضي تقدم بطلب إحاطة فى شأن إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية دون سداد ضرائب أو رسوم وقد طلبت الرد كتابيا ولم يصله حتى الآن.

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