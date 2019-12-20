غدًا.. مصر تشارك في الاجتماع الثالث لمفاوضات سد النهضة بالخرطوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، المشاركة في الاجتماع الثالث لمفاوضات سد النهضة، على مدار يومي ٢١-٢٢ ديسمبر الجاري، بالعاصمة السودانية الخرطوم.

يأتي الاجتماع بحضور وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من: مصر، السودان، إثيوبيا، بمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية، والبنك الدولي؛ لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، بحسب بيان لوزارة الري اليوم الجمعة.

وقال البيان إن عقد الاجتماع يأتي في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضي، برعاية وزير الخزانة الأمريكية، وحضور رئيس البنك الدولي، في ضوء الاتفاق على عقد 4 اجتماعات فنية يتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة؛ لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.

عُقد الاجتماع الأول في إثيوبيا خلال الفترة يومي 15 و16 نوفمبر الماضي. كما عقد الاجتماع الثاني بالقاهرة يومي 2 و3 ديسمبر الجاري.

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كما عُقد اجتماع يوم ٩ ديسمبر في واشنطن، بحضور وزراء الموارد المائية والخارجية من الدول الثلاث بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.

تضمنت الاجتماعات عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل ١٥ يناير ٢٠٢٠؛ في إطار السعي لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ترغب في مصر التوصل لاتفاقٍ عادلٍ ومتوازنٍ يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي، في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، وهي آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال خلال منتدى شباب العالم، إن مصر ستدخل طرفًا رابعًا في مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا حال عدم الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير المقبل.