العصار يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، سفير جمهورية إيطاليا لدى مصر جامباولو كانتيني، والملحق العسكري لدولة إيطاليا؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التصنيع المختلفة.

وبحسب بيان اليوم، رحب وزير الإنتاج الحربي يسفير إيطاليا لدى مصر، وتم التأكيد على التعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات سواء في مجال الصناعات الدفاعية أو الصناعات المدنية وفقاً لأحدث التكنولوجيات المستخدمة ، حيث تم استعراض آخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الإيطالية في مجالات التصنيع المختلفة ومنها التعاون مع شركة راينميتال وشركة يونيكال العاملة فى مجال إنتاج الغلايات وشركة بريتا للإنتاج المشترك للطبنجات في مصر وغيرها من الشركات الإيطالية وإمكانية تعزيز هذا التعاون.

كما تم التأكيد على أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية مثمرة بين الجانبين ، وتم الإشارة إلى أن إستراتيجية وزارة الإنتاج الحربي تتمثل في التعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة إلى الشركات والوحدات التابعة لها وخاصة التكنولوجيات الإيطالية لما تتمتع به من تقدم حيث إن التعاون مع الجانبين سينتج عنه منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة يمكنها من الوصول إلي الأسواق العربية والإفريقية كما تم توجيه الدعوة للسيد السفير وكذا الشركات الإيطالية للمشاركة فى معرض السلاح القادم " EDEX 2020 ".

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ومن جانبه أشاد جامباولو كانتينى سفير جمهورية إيطاليا لدى مصر بتميز العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً على الأهمية التى توليها بلاده لتطوير تلك العلاقات مع مصر في مختلف أبعادها المتنوعة، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين للتصدي للعديد من التحديات في المنطقة.

كما أكد الدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر وانعاكسة علي توطيد العلاقات بين البلدين وأعرب عن رغبتة في زيادة الاستثمارات بمصر من خلال تشجيع الشركات الإيطالية علي الاستثمار في مجالات مختلفة وعقد شراكات متنوعة مع وزارة الإنتاج الحربى نظرًا لما تتمتع به شركاتها التابعة من إمكانات تكنولوجية وتصنيعية وفنية عالية المستوى.

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