بأسلوب التسلق.. القبض على عصابة تسرق الحضانات بمنطقة 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهز الأمن بالقاهرة القبض على عصابة تخصصت في سرقة الحضانات بمنطقة 15 مايو.

وردت معلومات للمقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفادها أن كل من "كمال.م" عاطل والسابق اتهامه في 12 قضية أخرهم 1364 لسنة 2018م 15 مايو " سرقة وسائل نقل "، "عبد الله .م" عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 1965 لسنة 2017م 15 مايو سرقة متنوعة، "مصطفي.ن" عاطل والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 29634 لسنة 2017م 15 مايو " سرقة متنوعة "يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الحضانات بأسلوب التسلق.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد محمود حجازي، مفتش المباحث، تبين صحة ما ورد من معلومات وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن الرواد محمد يحيى وأحمد الحسيني وأحمد إبراهيم، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم وبمواجهتهم أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام، بالمعلومات والتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب حادثي سرقة من داخل دور الحضانات بذات الأسلوب علي النحو التالي سرقة عدد 3 شاشات LCD من داخل حضانة النورس الكائنة بمنطقة المجاورة 18 دائرة القسم بلاغ المدعوة مي مديرة الحضانة والمحرر بشأنها المحضر رقم 4156لسنة2019م جنح القسم بتاريخ 14/12/2019م.

كما اعترف الجناة بسرقة شاشة كمبيوتر، وحدة كمبيوتر "كيسة" من داخل حضانة الرحمن الكائنة بمنطقة المجاورة 15 دائرة القسم ملك محمود مدير الحضانة وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم حسن النية عصام الدين صاحب أجهزة كهربائية كائن دائرة قسم شرطة حلوان ومقيم بذات الدائرة، وباستدعاء المجني عليها الأولى تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، واللواء شريف وجيه، مساعد فرقة حلوان، إلى النيابة العامة.