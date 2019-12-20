في خطوات.. كيف يدلي المستشارين بأصواتهم في انتخابات نادي قضاة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

يتوافد المئات من القضاة على لجان الانتخابات الكلية لنادي قضاة مصر، اليوم الجمعة، للتصويت على الأعضاء الجدد لمجلس إدارة النادي.

ويرصد "الخليج 365" في الخطوات التالية كيفية إدلاء القضاة بأصواتهم.

1- الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بواسطة لجنة الاستعلامات المتواجدة في مدخل بوابة دار القضاء العالي؛ بها 10 أجهزة (لاب توب).

2- توجه القاضي إلى لجنته الانتخابية، والتأكد من تواجد اسمه بكشوف اللجنة.

3- التوقيع بجوار اسمه المدون سلفا في الكشف.

4- يحصل على ورقة بأسماء المرشحين، ويتوجه إلى غرفة صغيرة للإدلاء بصوته.

5- يضع ورقة تصويته في الصندوق، ويخرج من لجنته.

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وبدأت 16 لجنة بالانتخابات الكلية للنادي، صباح اليوم في استقبال الناخبين من المستشارين للتصويت على التشكيل الجديد للنادي الذي يضم 17 عضوا على 5 مقاعد جديدة.

وتستمر العملية الانتخابية حتى الخامسة مساء اليوم على أن يتم فرز الأصوات ومن ثم الإعلان عن النتيجة.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم النادي، إن الانتخابات ستجرى في 16 لجنة موزعة كالآتي: المتقاعدين، نواب النقض، مستشاري النقض، رؤساء الاستئناف، نواب الاستئناف، درجة رئيس أ، درجة رئيس ب، درجة قاض، درجة وكيل ممتازة، درجة وكيل النائب العام، درجة مساعد نيابة، درجة معاون نيابة، مضيفا أن هناك بعض الدرجات بها أكثر من لجنة نظرا لزيادة عدد المستشارين بها.

ويتنافس على مقاعد نادي القضاة الخمسة، 73 مرشحا؛ 4 على مقعد الرئيس، 4 على مقعد المتقاعدين، 19 على مقاعد النيابة، 23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، 23 على مقاعد المستشارين.

وشملت قائمة المرشحين لرئاسة النادي، المستشارين، يسري محمد عبد اللاه عبدالكريم، أحمد فؤاد محمد الشافعي، شادي طارق محمد يحيى، رؤساء بمحكمة الاستئناف، والمستشار محمد عبد المحسن عبدالرحيم، نائب رئيس محكمة النقض.

بينما ترشح على مقعد المتقاعدين المستشارين؛ سيف النصر سليمان محمد، عبدالستار إمام علي يوسف، جمال الدين لبيب القيسوني، أبو المجد علي عيسى.

وتخوض 3 قوائم أساسية انتخابات النادي، وهي؛ قائمة "تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات"، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادي المنتهية ولايته، وقائمة "وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادي.

بالإضافة إلى قائمة "خادمي القضاة"، برئاسة المستشار أحمد الشافعي، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادي، فيما يخوض المستشار طارق شلبي رئيس الاستئناف الانتخابات على مقعد رئيس النادي، دون وجود قائمة انتخابية، وتستمر قائمة "الوسط" في الانتخابات رغم انسحاب رئيسها المستشار هبد الفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.