الداخلية تٌوقع الكشف الطبي على نزلاء سجني النهضة و15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجه قطاع الخدمات الطبية قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء سجني (15 مايو، النهضة) بمديرية أمن القاهرة، وكذا العاملين بتلك السجون من الضباط والأفراد والمجندين والعاملين المدنيين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. وتوالي وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.

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