استجابة لمناشدة مواطن.. الداخلية تساهم في إيداع طفل بدار رعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

استجابت الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية لمناشدة أحد المواطنين، وعاونته في إيداع طفل عُثر عليه في الطريق العام بإحدى دور الرعاية.

بداية التفاصيل جاءت عقب متابعة أجهزة الوزارة لما تم نشره في إحدى الصحف بشأن عثور مواطن على طفل في الطريق العام، ومساعدته للبحث عن ذويه، حيث تم التواصل مع المواطن لمعرفة ملابسات الواقعة، وتبين من خلال الفحص أن الطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وأفاد الطفل أن والديه متوفيان، وليس له محل إقامة.

وتمكنت أجهزة الوزارة من إقناع الطفل بالبقاء والإقامة في إحدى دور الرعاية، وذلك اعتمادًا على ما توفره له الدار من متطلبات الأمان والاهتمام به صحياً ونفسياً ورعايته.

وتواصلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة مع الجهات المعنية والعمل على توفير مكان آمن للطفل بإحدى دور الرعاية، وبالعرض على النيابة العامة قررت تكليف أحد الأطباء بتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما به من إصابات إن وُجدت وتحديد سنه، عقب ذلك تم إيداعه بإحدى دور الرعاية بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة.