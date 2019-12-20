القبض على 3 متهمين مزقوا سائقا بـ"صحراوي زايد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

24 ساعة من البحث والتحري احتاجها ضباط مباحث الشيخ زايد للإيقاع بالمتهمين الثلاثة بقتل سائق داخل سيارته بالطريق الصحراوي، أمس الخميس.

مأموريات انطلقت من ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة ممثلة في قطاع أكتوبر ووحدة مباحث ثان الشيخ زايد تنسيقا مع قطاع الأمن العام، تمكنت منضبط المتهمين الثلاثة، واقتادتهم إلى ديوان القسم للتحقيق.

البداية تعود إلى أنه في أثناء مرور دورية أمنية لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الصحراوي، تلاحظ لهم توقف سيارة سوزوكي على جانب الطريق، بالاقتراب منها وفحصها تبين وجود قائدها مصابا بطعنات.

أخطر أفراد الدورية مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد بعد إبلاغ إدارة شرطة النجدة بالعثور على سائق مصاب بـ5 طعنات في الساق داخل سيارته "سوزوكي" بالطريق الصحراوي وتحديدا بمنطقة "مزارع دينا".

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قسم قائد فريق البحث الضباط إلى مجموعتين، توجهت الأولى إلى المستشفى والثاني لمعاينة مسرح الجريمة تزامنا مع وصول فريق من النيابة العامة ليتلقوا إفادة بوفاة المصاب الأمر الذي ستزداد معه المهمة صعوبة.

التحريات الأولية التي أجراها ضباط قطاع أكتوبر توصلت إلى أن القتيل شابا مقيم محافظة الإسكندرية، وأن آخر مشاهدة له كانت رفقة 3 متهمين بينهم خلافات مالية، وأنهم وراء ارتكاب الجريمة.

بالعرض على مدير مباحث الجيزة ونائبه، وجها بسرعة تحديد وضبط المتهمين تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وأمكن ضبطهم.

تحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.