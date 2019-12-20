"سرداب و8 أفارقة".. تفاصيل ضبط 3 وقائع للتنقيب عن الآثار بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 وقائع حفر وتنقيب عن الآثار داخل ثلاثة مساكن مختلفة بمحافظة أسوان.

أكدت معلومات وتحريات وحدة البحث الجنائي بإدارة شرطة السياحة والآثار بمديرية أمن أسوان قيام (صاحب مخبز، عاطل، مزارع، مقيمين بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان) بالحفر خلسة بمساكن كلٍ منهم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار تم استهداف مسكن الأول وضبطه، وكذا الأدوات المستخدمة في عمليات الحفر، والعثور على حفر وتشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر.

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تم استهداف مسكن الثاني وتبين هروبه، وأمكن ضبط الأدوات المستخدمة في عمليات الحفر، والعثور على عدد 2 حفر وتشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر.

تم استهداف مسكن الثالث وتبين هروبه، وأمكن ضبط عدد 17 شخصًا يحمل 8 أشخاص منهم جنسية إحدى الدول الأفريقية حال قيامهم بالحفر خلسة، وتم العثور على حفرة تنتهي بسرداب، وتشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر.

بمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بقيامهم بالحفر خلسة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.