أخبار مصر | إطلاق مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" من بورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" من بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، غدا السبت، جولاته الميدانية للمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة ، وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا.

ويقوم الوزير بزيارة لمحافظة بورسعيد، يفتتح خلالها والمحافظ اللواء عادل الغضبان مبادرة "مصر أمانة بين ايديك"، وذلك من خلال برنامجين متتاليين كل واحد يستمر لمدة 3 أيام ، وذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لتنمية الموارد البشرية ، من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الإنتاجية، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة .

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وقال "سعفان": إن الهدف من المبادرة هو التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال فى أقل وقت، مشيرًا إلى أنها تأتى فى إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفى علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.

وأشار الوزير إلي أنه من المقرر أن يقوم خلال الزيارة بتوزيع 556 شهادة "أمان" علي العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية ، فضلا عن توزيع 56 عقد عمل لمتحدي الإعاقة .

كما يشهد توقيع 14 اتفاقية عمل جماعية بصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص بالمحافظة ، فضلا عن توزيع شهادات تخرج 19 متدربا من دورة التدريب في مجال البترول تنفيذ للبروتوكول الموقع بين المديرية والشركة الفرعونية للبترول في أغسطس الماضي .