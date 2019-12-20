أخبار مصر | وزير الأوقاف: مؤتمراتنا خالصة لله وغير موجهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: مؤتمراتنا خالصة لله وغير موجهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مؤتمراتنا خالصة لله وغير موجهة لأي غرض، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين.

وأضاف "جمعة"، أن للوزارة عدة فعاليات يشهد لها العالم الإسلامى أجمع من بينهم المؤتمر الدولى للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية، والذي حضر فيه أكثر من 150 شخصية دولية من شتى دول العالم.

كما صرح وزير الأوقاف، بانتهاء أعمال تطوير مسجد بورفؤاد "المجمع الإسلامى"، بتكلفة قاربت على ال5 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح المسجد بالتزامن مع بدء فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه سيتم الإنتهاء من جميع التشطيبات بالمسجد قبل شهر مارس القادم، على أن يتم الإفتتاح بعدها مع المسابقة الدولية.

وفي خطبة الجمعة، قال الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، إن رسالتنا الثانية، في خطبة اليوم، ليست بعيدة عن الشباب، وهى رسالة الدفاع عن الأوطان فنحن هنا في بورسعيدإذ تحتفل بعيدها القومى بالذكرى ال63، مشيرا إلى أن معظم محافظات مصر الحدودية أو الساحلية ترتبط أعيادها بملاحم بطولية.

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وتحدث وزير الأوقاف، عن المصريين ومثابرتهم وإصرارهم على حماية أوطانهم موجهًا رسالة إلى كل أعداء مصر قائلا "اياكم وبرهم وبحرهم وأرزاقهم"، فجيشها نار تحرق كل من يقترب منها، محاولا الإعتداء عليها برًا أو جوًا أو بحرًا، موضحًا خلال رسالته الأولى، أن الدولة تعمل وكل مؤسساتها على تمكين الشباب وذلك له حقوق وعليه واجبات، فلابد على أن يكون الشباب يد تبتني مجدا وعقل يفكر.

ولفت إلى أن آيات القرآن الكريم، تضمنت إشارات عديدة إلى مرحلة الشباب وأهميتها وأهمية استثمارها بالشكل الصحيح، وعلى سبيل المثال قال الله تعالى: "نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى"

وأضاف "جمعة"، أنه في السبعة الذين يظلهم الله بظله يومًا لا ظل إلا ظله، يأتى الإمام العادل ويليه في المرتبة شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، فالشباب قوة بين ضعف فهو بين الطفولة والشيخوخة.

وأكد وزير الأوقاف خلال خطبته على طاعة الوالدين، مستندا بقول الحق سبحانه وتعالى: "وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا"، فلابد علينا طاعة الوالدين.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، صباح اليوم الجمعة، في زيارته للمحافظة، لأداء صلاة الجمعة بمسجد السلام، بإطار احتفالات العيد القومي ال63.