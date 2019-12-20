أخبار مصر | 55 جنيها للتصالح في المتر السكني بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 55 جنيها للتصالح في المتر السكني بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأصدر محافظ الجيزة قراراً بالقيم السعرية لمناطق (مركز ومدينة الحوامدية والوحدة المحلية أم خنان والقرى التالعة للوحدة المحلية أم خنان) وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 مترا وبعرض من 9 إلى 12 مترا وبعرض من 6 إلى 9 أمتار وبعرض أقل من 6 م.

حددت محافظة الجيزة، القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، وذلك بنطاق مدينة الحوامدية للأغراض التجارىة والإدارىة والسكنىة والخدمية والصناعي في حالة وجود أنشطة صناعية، وذلك وفقاً لما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

وجاءت أقل قيمة في سعر المتر للتصالح السكني 55 جنيها وأعلى قيمة للتصالح في المتر السكنى هي 150 جنيها، كما جاءت أقل قيمة في سعر المتر التصالح الإداري 80 جنيها وأعلى قيمة للتصالح في المتر الإداري 210 جنيهات و115 للمتر التجاري فى أقل قيمة و300 لأعلى قيمة و70 جنيها للمتر الخدمي كأقل قيمة وأعلى قيمة 180 جنيها للمتر الخدمي.