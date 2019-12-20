أخبار مصر | محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات نهاية العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات نهاية العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019-2020 للشهادات وصفوف النقل بجميع المراحل، حيث تبدأ الامتحانات يوم 4/1 وتنتهي يوم 23/1.

وقال المحافظ، إن امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي عام ورياضى ومكفوفين وصم وضعاف السمع ومهنى تبدأ يوم 16/1 وتستمر حتى يوم 23/1 والصف الأول والثاني الإعدادي عام وصم ومكفوفين ومهنى تبدأ فى يوم 9/1 حتى يوم 15/1.

أما امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد من يوم 12/1 وحتى يوم 15/1 والصف الثالث الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد يومى 4،5 يناير اما الصف الرابع الابتدائى يبدأ يوم 4/1 حتى 11/1.

وتبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي العام صم وضعاف سمع ومكفوفين من يوم 15/1 وحتى يوم 23/1 والصف الاول والثانى الثانوى الفنى بأنواعه يوم 4/1 حتى يوم 23/1.

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وأشار المحافظ إلى أن امتحانات الصف الخامس الابتدائي صم وضعاف السمع لمدة يومين 4 و5 يناير أما الصف السادس والسابع الابتدائي صم وضعاف سمع من يوم 4/1 وحتى يوم 11/1 والصف الثامن صم وضعاف سمع من يوم 12 إلى يوم 15 يناير.

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الأمتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسي وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافٍ.

المحافظ وجه أيضًا بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لرفع أية اشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات.

