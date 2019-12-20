أخبار مصر | منتدى الشباب والأزمة الليبية.. أبرز أنشطة السيسي في أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتدى الشباب والأزمة الليبية.. أبرز أنشطة السيسي في أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأسبوع الماضى بالعديد من من الأحداث ما بين افتتاح منتدى الشباب وإصدار عدة قرارات وبحث القضية الليبية والفلسطينية.

الخليج 365 خلال السطور التالية ترصد نشاط السيسي خلال الأسبوع الماضي:

السبت 14/12/2019

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ التى استضافته في الفترة ما بين 14 إلى 17 من شهر ديسمبر الجاري وحرص السيسى خلال أيام المنتدى على القيام ببعض الأحداث.

الرئيس يصافح الطفل زين

وحرص الرئيس خلال الافتتاح على مصفحة الطفل "زين" الذي قهر مرض السرطان ويعتبر أحد أصغر المشاركين في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وعرض زين خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم قصة إصابته بمرض السرطان، لأربع مرات متتالية، وشفائه منه.

الأحد 15/12

فى ثانى أيام المنتدى حرص الرئيس على توجيه عدد من الرئاسة خلال كلمتة منها كيفية محاربة الإرهاب وجهود مصر فى محاربة الإرهاب منذ الخمسينيات كما تطرق للحديث عن الشأن الليبى مؤكدا أن مصر لا تتدخل في الشؤون الليبية.

السيسي يلتقي بالنائب الأول لصندوق النقد الدولي

وحرص السيسى يوم الاحد الماضى على استقبل محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء على علاقات التعاون الإيجابية والمثمرة بين مصر والبنك الدولى والتى دعمت الجهود التنموية للدولة، باعتبار البنك أحد أهم شركاء مصر فى التنمية.

أضاف راضى أن اللقاء شهد مناقشة سبل تطوير التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي لدعم جهود الحكومة لتشجيع أنشطة تعميق وتوطين الصناعة والتصدير، وزيادة نسبة وقيمة الاستثمارات الخاصة والأجنبية فى هذا الإطار، وكذلك التعاون فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الاقتصاد الرقمي.

السيسي يلتقي بالرئيس الفلسطيني

كما التقى الرئيس يوم 15 من شهر ديسمبر الجارى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش منتدى شباب العالم وبحث الرئيسان مستجدات القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجهها، ودور الدول العربية الشقيقة في دعم الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية.

السيسي يصدر قرارا بتعديل رسوم التوثيق والشهر العقاري

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين الماضي القرار رقم 163 لسنة 2019، بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى.

وتضمن القرار أن يضاف بند جديد للجدول "ب" المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وعنوانه "المحررات غير واجبة الشهر"، يكون سابقا على البند الأخير منه نصه كالتالى:

"بالنسبة لنوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد فأنه نسبة الرسم النسبى لسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج نحو 0.5% بحد أقصى مائة ألف جنيه".

السيسى يختتم منتدى شباب العالم

وفى يوم 17 من شهر ديسمبر الجارى اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسى منتدى شباب العالم للنسخة الثالث بشرم الشيخ وحرص الرئيس على إصدار عدة قرارات منها:

-قيام إدارة المنتدى باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عقد شراكات مع المنتديات العالمية المهتمة بالشباب بما يثري حالة الحوار البناء بين شباب العالم أجمع

-قيام الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بالبدء في إجراءات إنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي يهدف للارتقاء بأساليب استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

- تكلف وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بإطلاق مبادرة اسمها مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

الرئيس يهنئ رئيس وزراء بريطانيا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضي اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس توجه بالتهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة الانتصار الكبير لحزب المحافظين وحصوله على الأغلبية في الانتخابات العامة في بريطانيا، مؤكدًا أن ذلك يعكس ثقة الناخب البريطاني في رؤية وقدرة "جونسون" على قيادة البلاد خلال المرحلة القادمة.

السيسى يبحث القضية الليبية مع ميركل

وفى يوم الخميس الماضى بحث الرئيس فى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

واستعراض الاتصال عدد من الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، حيث أكدت المستشارة "ميركل" حرصها على تبادل وجهات النظر مع الرئيس فيما يخص التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، وذلك فى ضوء دور مصر الفاعل في المنطقة وكذلك رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.

السيسي يتسلم رسالة من خادم الحرمين الشريفين

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن عصام بن سعيد، سلم رسالة للرئيس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.