أخبار مصر | وزير الأوقاف يفتتح مسجد السلام في بورسعيد بعد تطويره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يفتتح مسجد السلام في بورسعيد بعد تطويره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد شوقي علام، مفتي الجمهورية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صلاة اليوم الجمعة، بمسجد السلام بحي الشرق في محافظة بورسعيد، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي، في الذكرى 63 لانتصار المقاومة الشعبية على العدوان الثلاثى عام 1956.

وتفقد وزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية، أعمال تطوير مسجد السلام، وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة به تحت عنوان "الشباب حقوق وواجبات.

ونقلت شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام علي الهواء مباشرة بالإذاعة والتليفزيون المصري، بحضور وزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، والشخصيات العامة والشعبية والسياسية والدينية، وأهالي بورسعيد.