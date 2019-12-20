أخبار مصر | مذكرة تفاهم بين "العربية للتصنيع" "جوان جو تكنوبارك"

في إطار استراتيجية الهيئة لزيادة القيمة المضافة للصناعات التي تدعم خطط التنمية الشاملة وسد الفجوة الاستيرادية وزيادة فرص الاستثمار

وفي هذا الصدد، أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية التعاون والشراكة مع الخبرات العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئة بأهمية توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات القومية.

وأضاف أن مذكرة التفاهم الموقعة تمت في ضوء استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتطوير منتجاتها وقدراتها التصنيعية بالاستعانة بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة، بالإضافة إلى صقل خبرات العاملين بها وفقا للخبرات الحديثة في المجالات المتعددة.