مصر | مصابون في اصطدام ميكروباص بـ 3 سيارات بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصابون في اصطدام ميكروباص بـ 3 سيارات بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُصابة 5 أشخاص، في حادث تصادم، بين ميكروباص، و3 سيارات ملاكي، بطريق كورنيش النيل بمنطقة المعادي، وأمر مدير أمن القاهرة، نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إخطارا من النجدة، بوقوع حادث تصادم بطريق كورنيش النيل بالمعادي، وبالانتقال والفحص تبين تصادم 4 سيارات بسبب السرعة الزائدة، وإصابة 5 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف، ونقل المصابين إلى المستشفى العام، من بينهم سائق السيارة الميكروباص المتسبب في الحادث، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش لرفع أثار الحادث، وانتشرت الخدمات المرورية لإعادة الحركة لطبيعتها ومنعا للتكدس.