مصر | كشف ملابسات العثور على جثة داخل سيارة بالطريق الصحراوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات العثور على جثة داخل سيارة بالطريق الصحراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات العثور على جثة شاب مصاب بطعنات، بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالقرب من مزارع دينا، نطاق قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وتبين أن خلافات مالية وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من تحديد هوية مرتكبي الجريمة وجار إعداد مأمورية لضبطهم بمكان هروبهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على شاب مصاب بـ5 طعنات بالرجل، داخل عربية سوزوكي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالقرب من مزارع دينا، بنطاق قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وبنقله إلى المستشفي لاسعافه، توفي متأثرا بإصابته.

وبتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة توصلت جهود فريق البحث إلى أن المجني عليه من محافظة الإسكندرية، ويقيم مع عدد من الأشخاص، ونشبت بينهم مشاجرة لوجود خلافات مالية بينهم، مما دفعهم إلى ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهم ومكان هروبهم، وجار إعداد مأمورية للقبض عليهم.