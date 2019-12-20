مصر | الأمن ينجح فى الصلح بين عائلتين بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن ينجح فى الصلح بين عائلتين بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية أمن سوهاج بالإشتراك مع قطاع الأمن العام فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة العسيرات فى النزاع القائم بينهما، وذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.

تم التوفيق والصلح بين الأطراف وأقروا جميعًا بالصلح النهائى، هذا وقد أشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.